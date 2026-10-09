Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Profitable Duke Energy-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Duke Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 100,53 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,947 Duke Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Duke Energy-Aktie auf 116,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 162,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,22 Prozent vermehrt.
Der Duke Energy-Wert an der Börse wurde auf 89,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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