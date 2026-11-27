Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Rentable Duke Energy-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Duke Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Duke Energy-Aktie bei 90,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 109,975 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 131,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 505,66 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,06 Prozent gestiegen.
Der Duke Energy-Wert an der Börse wurde auf 102,56 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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