S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Duke Energy gewesen.

Am 11.09.2021 wurde das Duke Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,969 Duke Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (119,37 USD), wäre das Investment nun 115,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,67 Prozent erhöht.

Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at