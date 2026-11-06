S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Duke Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Duke Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 101,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,348 Duke Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 130,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 793,08 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,93 Prozent.

Duke Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at