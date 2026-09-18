S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Duke Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Duke Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Duke Energy-Aktie 79,61 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Duke Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 12,561 Duke Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Duke Energy-Aktie auf 118,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 489,01 USD wert. Das entspricht einem Plus von 48,90 Prozent.

Duke Energy war somit zuletzt am Markt 91,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at