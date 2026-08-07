Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Duke Energy-Anlage im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 07.08.2023 wurde die Duke Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89,66 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Duke Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,153 Duke Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 381,89 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Papiers am 06.08.2026 auf 123,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,19 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Duke Energy betrug jüngst 96,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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