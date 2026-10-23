Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Lukrative Duke Energy-Anlage?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Duke Energy von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Duke Energy-Anteile an diesem Tag bei 127,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Duke Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,786 Duke Energy-Anteilen. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 22.10.2026 98,54 USD wert, da der Schlussstand 125,40 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,46 Prozent vermindert.
Am Markt war Duke Energy jüngst 94,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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