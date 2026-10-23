DXC Technology Aktie
WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061
|Profitables DXC Technology-Investment?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DXC Technology-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DXC Technology-Anteile an diesem Tag 19,50 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die DXC Technology-Aktie investierten, hätten nun 51,282 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DXC Technology-Papiere wären am 22.10.2026 824,62 USD wert, da der Schlussstand 16,08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,54 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für DXC Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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