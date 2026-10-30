DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine DXC Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DXC Technology-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das DXC Technology-Papier bei 32,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307,031 DXC Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 676,08 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 29.10.2026 auf 15,23 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 676,08 USD entspricht einer negativen Performance von 53,24 Prozent.

DXC Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DXC Technology

mehr Nachrichten

Analysen zu DXC Technology

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DXC Technology 13,38 16,96% DXC Technology

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen