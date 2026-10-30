S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine DXC Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DXC Technology-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das DXC Technology-Papier bei 32,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307,031 DXC Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 676,08 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 29.10.2026 auf 15,23 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 676,08 USD entspricht einer negativen Performance von 53,24 Prozent.

DXC Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at