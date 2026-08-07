Eastman Chemical Company Aktie

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WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

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Hochrechnung 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Eastman Chemical Company-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Eastman Chemical Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eastman Chemical Company-Papier an diesem Tag 61,27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,632 Eastman Chemical Company-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 73,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,96 Prozent erhöht.

Eastman Chemical Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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