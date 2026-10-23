Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Eastman Chemical Company-Performance im Blick
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren gekostet
Das Eastman Chemical Company-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Eastman Chemical Company-Papier bei 66,87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,544 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 65,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 766,71 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2,33 Prozent gleich.
Alle Eastman Chemical Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastman Chemical Company
Analysen zu Eastman Chemical Company
Aktien in diesem Artikel
|Eastman Chemical Company
|57,82
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.