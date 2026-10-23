S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Eastman Chemical Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Eastman Chemical Company-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Eastman Chemical Company-Papier bei 66,87 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,544 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 65,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 766,71 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2,33 Prozent gleich.

Alle Eastman Chemical Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at