Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Lohnende Eastman Chemical Company-Investition?
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde die Eastman Chemical Company-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,314 Eastman Chemical Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (63,87 USD), wäre die Investition nun 594,86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,51 Prozent.
Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastman Chemical Company
Analysen zu Eastman Chemical Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eastman Chemical Company
|55,28
|-2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.