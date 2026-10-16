Eastman Chemical Company Aktie

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WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

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Lohnende Eastman Chemical Company-Investition? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Eastman Chemical Company eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Eastman Chemical Company-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,314 Eastman Chemical Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (63,87 USD), wäre die Investition nun 594,86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,51 Prozent.

Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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