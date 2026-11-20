So viel hätten Anleger mit einem frühen Eastman Chemical Company-Investment verlieren können.

Am 20.11.2016 wurden Eastman Chemical Company-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 74,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Eastman Chemical Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,348 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Eastman Chemical Company-Aktien wären am 19.11.2026 83,19 USD wert, da der Schlussstand 61,71 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,81 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich jüngst auf 7,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at