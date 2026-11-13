Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Eastman Chemical Company-Anlage unter der Lupe
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 5 Jahren bedeutet
Die Eastman Chemical Company-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,86 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert, befänden sich nun 86,311 Eastman Chemical Company-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 65,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 662,87 USD wert. Damit wäre die Investition 43,37 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich jüngst auf 7,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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