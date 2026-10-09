S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eastman Chemical Company-Aktie Anlegern gebracht.

Die Eastman Chemical Company-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Eastman Chemical Company-Papier bei 72,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,375 Eastman Chemical Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 63,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,31 Prozent verkleinert.

Der Eastman Chemical Company-Wert an der Börse wurde auf 7,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at