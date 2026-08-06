S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Eaton-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2023 wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Eaton-Papier letztlich bei 215,90 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,463 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Eaton-Papiere wären am 05.08.2026 207,17 USD wert, da der Schlussstand 447,28 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 107,17 Prozent.

Eaton war somit zuletzt am Markt 172,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at