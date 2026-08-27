Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Hochrechnung 27.08.2026 10:03:21

S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eaton-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Eaton-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.08.2025 wurden Eaton-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 351,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Eaton-Aktie investierten, hätten nun 0,285 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 419,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eaton belief sich zuletzt auf 158,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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