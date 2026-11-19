Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Eaton-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 345,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,289 Eaton-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 97,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338,34 USD belief. Damit wäre die Investition 2,11 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Eaton eine Marktkapitalisierung von 131,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at