EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|EchoStar A-Investment im Blick
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EchoStar A-Aktie an diesem Tag bei 80,63 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,402 EchoStar A-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (89,80 USD), wäre die Investition nun 1 113,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,37 Prozent angewachsen.
Der EchoStar A-Wert an der Börse wurde auf 26,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EchoStar Corp (A)
Analysen zu EchoStar Corp (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EchoStar Corp (A)
|79,92
|6,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.