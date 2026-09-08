EchoStar a Aktie

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WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061

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EchoStar A-Investment im Blick 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in EchoStar A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EchoStar A-Aktie an diesem Tag bei 80,63 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,402 EchoStar A-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (89,80 USD), wäre die Investition nun 1 113,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,37 Prozent angewachsen.

Der EchoStar A-Wert an der Börse wurde auf 26,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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