EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Lukratives EchoStar A-Investment?
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die EchoStar A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,639 Anteile im Depot. Die gehaltenen EchoStar A-Aktien wären am 10.08.2026 324,42 USD wert, da der Schlussstand 89,15 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 224,42 Prozent gleich.
Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 26,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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