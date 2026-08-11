S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die EchoStar A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,639 Anteile im Depot. Die gehaltenen EchoStar A-Aktien wären am 10.08.2026 324,42 USD wert, da der Schlussstand 89,15 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 224,42 Prozent gleich.

Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 26,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at