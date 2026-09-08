Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Hochrechnung
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Ecolab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 122,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,171 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 279,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 282,07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,21 Prozent angewachsen.
Der Ecolab-Wert an der Börse wurde auf 78,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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