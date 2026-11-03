S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ecolab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ecolab-Anteile bei 111,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,899 Ecolab-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 308,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 177,37 Prozent.

Am Markt war Ecolab jüngst 84,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at