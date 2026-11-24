Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Ecolab-Performance im Blick
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ecolab-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ecolab-Anteile betrug an diesem Tag 231,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,432 Ecolab-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Ecolab-Papiers auf 305,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,23 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ecolab belief sich zuletzt auf 83,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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