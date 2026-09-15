Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Rentable Ecolab-Anlage?
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ecolab von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ecolab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 270,61 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hat, hat nun 36,954 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 181,07 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Anteils am 14.09.2026 auf 275,51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,81 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ecolab einen Börsenwert von 77,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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