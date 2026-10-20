Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Lukrative Ecolab-Investition?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ecolab-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ecolab-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ecolab-Aktie betrug an diesem Tag 159,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ecolab-Aktie investiert, befänden sich nun 6,253 Ecolab-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ecolab-Papiers auf 285,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 787,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,79 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Ecolab eine Marktkapitalisierung von 81,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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