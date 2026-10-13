Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Frühe Investition
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ecolab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 270,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,370 Ecolab-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,21 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Anteils am 12.10.2026 auf 284,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 5,21 Prozent gleich.
Ecolab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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