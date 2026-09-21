S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edison International von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Edison International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Edison International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Edison International-Anteile bei 57,72 USD. Bei einem Edison International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,250 Edison International-Aktien. Die gehaltenen Edison International-Anteile wären am 18.09.2026 9 582,47 USD wert, da der Schlussstand 55,31 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,18 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Edison International eine Marktkapitalisierung von 21,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at