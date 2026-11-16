Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|Edison International-Investment im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edison International von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Edison International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Edison International-Aktie investierten, hätten nun 15,681 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 943,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,18 USD belief. Damit wäre die Investition 5,63 Prozent weniger wert.
Edison International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edison International
Analysen zu Edison International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Edison International
|55,88
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.