S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edison International von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Edison International-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Edison International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Edison International-Aktie investierten, hätten nun 15,681 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 943,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,18 USD belief. Damit wäre die Investition 5,63 Prozent weniger wert.

Edison International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at