Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|Edison International-Investition
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edison International von vor einem Jahr verdient
Das Edison International-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Edison International-Anteile letztlich bei 54,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,837 Edison International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 56,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,26 Prozent erhöht.
Edison International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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