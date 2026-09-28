S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edison International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Edison International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.09.2016 wurden Edison International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Edison International-Aktie an diesem Tag 73,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,357 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (52,65 USD), wäre das Investment nun 71,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,56 Prozent verringert.

Am Markt war Edison International jüngst 20,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at