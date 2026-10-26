Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|Lohnender Edison International-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edison International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 26.10.2016 wurde die Edison International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,935 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 799,19 USD, da sich der Wert eines Edison International-Papiers am 23.10.2026 auf 57,35 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,08 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Edison International eine Börsenbewertung in Höhe von 22,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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