Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Profitable Edwards Lifesciences-Investition?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.11.2016 wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Edwards Lifesciences-Aktie an diesem Tag bei 30,34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investierten, hätten nun 329,634 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 104,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 34 285,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 242,85 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Edwards Lifesciences betrug jüngst 59,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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