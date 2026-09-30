Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Frühe Investition
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edwards Lifesciences-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69,28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144,342 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Edwards Lifesciences-Anteile wären am 29.09.2026 12 713,63 USD wert, da der Schlussstand 88,08 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +27,14 Prozent.
Alle Edwards Lifesciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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