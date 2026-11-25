Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Lohnendes Edwards Lifesciences-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Edwards Lifesciences-Anteile bei 67,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,728 Edwards Lifesciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 562,89 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 24.11.2026 auf 106,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,29 Prozent erhöht.
Edwards Lifesciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,42 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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