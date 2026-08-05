Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Edwards Lifesciences-Einstieg? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edwards Lifesciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Edwards Lifesciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Edwards Lifesciences-Aktie 79,55 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,257 Edwards Lifesciences-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 89,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,63 USD wert. Mit einer Performance von +12,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Edwards Lifesciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Edwards Lifesciences Corp. 77,44 0,34% Edwards Lifesciences Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen