Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Profitabler Edwards Lifesciences-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edwards Lifesciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Edwards Lifesciences-Aktie 79,55 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,257 Edwards Lifesciences-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 89,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,63 USD wert. Mit einer Performance von +12,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Edwards Lifesciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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