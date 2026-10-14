S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Edwards Lifesciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Edwards Lifesciences-Aktie an diesem Tag bei 38,67 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,862 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 85,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 205,26 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 205,26 USD, was einer positiven Performance von 120,53 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Edwards Lifesciences einen Börsenwert von 49,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at