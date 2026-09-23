Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Lohnender Edwards Lifesciences-Einstieg?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edwards Lifesciences von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Edwards Lifesciences-Anteile an diesem Tag 74,57 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,410 Edwards Lifesciences-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 1 190,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,78 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,06 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich jüngst auf 50,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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