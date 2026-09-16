S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Elevance Health-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Elevance Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Elevance Health-Anteile betrug an diesem Tag 125,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,797 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 417,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,65 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 232,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 91,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at