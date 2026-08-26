Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Lukratives Elevance Health-Investment?
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Elevance Health-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Elevance Health-Aktie bei 310,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,323 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,66 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 25.08.2026 auf 398,87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 128,66 USD, was einer positiven Performance von 28,66 Prozent entspricht.
Alle Elevance Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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