S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Elevance Health-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Elevance Health-Aktie bei 310,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,323 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,66 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 25.08.2026 auf 398,87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 128,66 USD, was einer positiven Performance von 28,66 Prozent entspricht.

Alle Elevance Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at