Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Lohnendes Elevance Health-Investment?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elevance Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2016 wurde die Elevance Health-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Elevance Health-Aktie betrug an diesem Tag 133,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,806 Elevance Health-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elevance Health-Papiers auf 429,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 140,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 221,40 Prozent erhöht.
Insgesamt war Elevance Health zuletzt 89,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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