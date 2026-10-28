S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Elevance Health-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.10.2023 wurde das Elevance Health-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 441,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,227 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Elevance Health-Aktie auf 421,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 4,52 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich zuletzt auf 91,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at