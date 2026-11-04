Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Elevance Health-Investition im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Elevance Health-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Elevance Health-Papiers betrug an diesem Tag 422,61 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,366 Elevance Health-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 979,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 413,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,10 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 89,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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