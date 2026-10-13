Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Eli Lilly-Investment im Blick
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 819,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eli Lilly-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,220 Eli Lilly-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (1 182,62 USD), wäre die Investition nun 1 443,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,33 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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