Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Profitable Eli Lilly-Anlage?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren
Am 06.10.2016 wurde das Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eli Lilly-Aktie an diesem Tag 81,47 USD wert. Bei einem Eli Lilly-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,227 Eli Lilly-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 1 143,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 303,12 Prozent vermehrt.
Am Markt war Eli Lilly jüngst 1,08 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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