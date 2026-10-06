S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Eli Lilly-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2016 wurde das Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eli Lilly-Aktie an diesem Tag 81,47 USD wert. Bei einem Eli Lilly-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,227 Eli Lilly-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 1 143,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 303,12 Prozent vermehrt.

Am Markt war Eli Lilly jüngst 1,08 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at