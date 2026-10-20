S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eli Lilly gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eli Lilly-Papier bei 584,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,105 Eli Lilly-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 215,45 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 19.10.2026 auf 1 240,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,15 Prozent.

Der Börsenwert von Eli Lilly belief sich jüngst auf 1,18 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at