Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Frühe Investition
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eli Lilly-Papier bei 584,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,105 Eli Lilly-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 215,45 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 19.10.2026 auf 1 240,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,15 Prozent.
Der Börsenwert von Eli Lilly belief sich jüngst auf 1,18 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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