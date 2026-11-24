Vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Eli Lilly-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 262,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,817 Eli Lilly-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 1 364,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 208,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 420,84 Prozent gestiegen.

Eli Lilly wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at