S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2023 wurde die Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Eli Lilly-Papier an diesem Tag bei 553,65 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,181 Anteilen. Die gehaltenen Eli Lilly-Papiere wären am 24.08.2026 225,22 USD wert, da der Schlussstand 1 246,93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,22 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at