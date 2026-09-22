S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 550,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,816 Eli Lilly-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 115,90 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Papiers am 21.09.2026 auf 1 164,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,59 Prozent vermehrt.

Eli Lilly erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at