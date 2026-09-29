EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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Lukratives EMCOR Group-Investment? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMCOR Group-Anteile an diesem Tag 118,41 USD wert. Bei einem EMCOR Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,845 EMCOR Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 765,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 546,50 Prozent gesteigert.

EMCOR Group wurde am Markt mit 33,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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