EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Lukratives EMCOR Group-Investment?
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMCOR Group-Anteile an diesem Tag 118,41 USD wert. Bei einem EMCOR Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,845 EMCOR Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 765,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 546,50 Prozent gesteigert.
EMCOR Group wurde am Markt mit 33,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMCOR Group Inc.
Analysen zu EMCOR Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMCOR Group Inc.
|678,00
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.