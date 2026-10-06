EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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EMCOR Group-Investment 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMCOR Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMCOR Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das EMCOR Group-Papier an diesem Tag 59,90 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,694 EMCOR Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 13 008,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 779,20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 200,83 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 34,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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